Учения по тушению лесных пожаров прошли в Шатуре

Специальные пожарно-тактические учения прошли около деревни Дмитровка муниципального округа Шатура. В 2025 году пожароопасный сезон в Подмосковье ввели раньше из-за теплой зимы. В связи с этим все службы должны быть готовы к ликвидации природных возгораний.

Пожарные отработали легенду о том, что сотрудник лесной охраны обнаружил три очага возгорания неподалеку от деревни Дмитровка. Сухую траву поджег злоумышленник. В тушении приняли участие около 15 единиц специализированной техники, а также личный состав пожарных подразделений, лесной охраны, добровольных дружин и силовых структур. В результате был сделан вывод, что муниципалитет готов к пожароопасному сезону.

«В этом году ситуация осложняется тем, что была теплая зима. Воды сейчас мало, в водоемах ее минимальное количество. Поэтому надо быть бдительными, проводить патрулирование и выявлять очаги возгорания», — рассказал Сергей Аржанов, начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожароопасный сезон в Подмосковье начался 20 марта и продлится до 15 ноября. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить об этом по телефону 112.