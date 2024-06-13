Учения по срочному восстановлению электроснабжения после аварии провели в Клину

Масштабная противоаварийная тренировка по отработке взаимодействия при ликвидации последствий массовых отключений электричества прошла на базе филиала компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» в Клину. Руководил учениями вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

В мероприятии приняли участие представители различных служб и ведомств, а также энергетических компаний. Главная цель тренировки — отработать оперативное взаимодействия между всеми структурами, которые участвуют в восстановлении электроснабжения потребителей, нарушенного вследствие аварии на питающем центре ПС 110 киловольт.

По словам Хромушина, чтобы потребители не чувствовали дискомфорта, крайне важно ликвидировать последствия аварий в максимально сжатые сроки. Все уровни, в том числе сетевые организации и муниципальные службы, должны оперативно обеспечивать устойчивое электроснабжение жилых домов, социальных объектов, объектов ЖКХ, в частности, котельных и водозаборных узлов, особенно зимой.

По сценарию произошло массовое отключение электричества в клинском городском поселении Высоковск — 151 населенный пункт. Это более 45 тысяч человек, 159 социально значимых объектов.

Компания «Россети Московский регион» оперативно отправила 50 передвижных электростанций 30 киловатт-час и выше с общей мощностью 16 800 киловольт-апмер для восстановления электроснабжения потребителей.

Учения прошли успешно — все поставленные задачи участники тренировки успешно выполнили.

«У нас есть целый ряд вопросов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду по электро- и теплоснабжению, которые мы должны отработать в течение летнего периода, поэтому такие тренировки крайне важны, мы их будем проводить регулярно как с сетевыми, так и с тепловыми организациями в разных муниципалитетах Московской области», — заключил Хромушин.

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