Учения по спасению людей из полыньи прошли в Солнечногорске

Действия по спасению людей из полыньи отработали в Солнечногорске. В учениях приняли участие работники «СолнСпас» и Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области.

По сценарию учений рыбак провалился под лед. Во время патрулирования спасатели заметили инцидент, оперативно отработали действия с использованием специализированного оборудования и оказали первую помощь «пострадавшему».

«Сейчас достаточно тонкий лед — порядка 10 сантиметров. Береговая зона уже растаяла, поэтому однозначно выход на лед запрещен. Помимо учений, мы объезжаем акваторию. При обнаружении людей на льду рекомендуем им немедленно вернуться на сушу», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск по вопросам безопасности Максим Барков.

Кроме того, на озере Сенеж, Истринском водохранилище и реке Клязьме установили порядка 20 предупреждающих знаков «Выход на лед запрещен!».