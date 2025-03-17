Учения по спасению людей из полыньи прошли в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Действия по спасению людей из полыньи отработали в Солнечногорске. В учениях приняли участие работники «СолнСпас» и Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области.

По сценарию учений рыбак провалился под лед. Во время патрулирования спасатели заметили инцидент, оперативно отработали действия с использованием специализированного оборудования и оказали первую помощь «пострадавшему».

«Сейчас достаточно тонкий лед — порядка 10 сантиметров. Береговая зона уже растаяла, поэтому однозначно выход на лед запрещен. Помимо учений, мы объезжаем акваторию. При обнаружении людей на льду рекомендуем им немедленно вернуться на сушу», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск по вопросам безопасности Максим Барков.

Кроме того, на озере Сенеж, Истринском водохранилище и реке Клязьме установили порядка 20 предупреждающих знаков «Выход на лед запрещен!».

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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«Таблички устанавливаем в местах, где выход на лед осуществляется гражданами интенсивно. Это делается для безопасности людей. В связи с установившимися погодными условиями опасность провалиться под лед велика», — отметил заместитель директора «СолнСпас» Александр Сафулин.

Спасатели отмечают, что в этом году в Солнечногорске не было зарегистрировано случаев провалов людей под лед. Для экстренных ситуаций подготовлены спасательные и водолазные группы. Специалисты регулярно патрулируют территории, проводят профилактическую работу и раздают информационные листовки.

Ставшим свидетелями того, как человек провалился под лед, следует незамедлительно вызвать спасателей по номеру «112».

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