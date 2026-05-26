Учения по развертыванию пунктов размещения начались в Можайском округе

22 мая на базе школы «Лидер» в деревне Горки состоялось практическое занятие по развертыванию пункта временного размещения и питания. Отработку действий провели в рамках плана гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на текущий год.

На площадке смоделировали работу пункта, предназначенного для приема и размещения людей в случае экстренных ситуаций. В занятии участвовали ответственные за безопасность в школах округа, руководители территориальных отделов, а также начальники эвакуационных и приемных пунктов. К ним присоединились представители администрации и профильных служб.

Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова вместе со специалистами профильного отдела администрации прошла по всем зонам развернутого пункта. Участникам показали, как организована работа всех основных направлений: прием и регистрация прибывающих, распределение по зонам размещения, оказание психологической помощи, формирование групп отправки и обустройство мест временного проживания.

Особое внимание уделили взаимодействию персонала и слаженности действий. По итогам проверки работу пункта временного размещения и питания оценили на «хорошо». В округе предусмотрено 28 таких объектов, готовых к развертыванию при необходимости.

«Для нас главное, чтобы все умели работать и взаимодействовать, чтобы каждый знал зону своей ответственности и свои действия. Такие занятия помогают нам поддерживать готовность к любым ситуациям. Наши учения прошли успешно», — отметила Мария Азаренкова.