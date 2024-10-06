Спасатели в Ногинске отработали создание пункта размещения в случае ЧС

Помещения для приема пострадавших людей организовали в Богородском городском округе. В День гражданской обороны здесь провели учения по развертыванию.

Для пострадавших людей в Ногинске организовали пункт временного размещения. Помещения подготовили на Физкультурно-спортивной базе, обучили должностных лиц.

К 92-й годовщине Дня создания гражданской обороны здесь прошли учения по развертыванию пункта. Такие мероприятия проводятся ежегодно, в этот раз тематика была посвящена развертыванию пунктов временного размещения людей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.

«Пункт временного размещения предназначен для размещения пострадавшего населения. На данном занятии нам демонстрируются основные вспомогательные элементы: как организуется питание населения, номера, где они временно будут проживать, как организуется учет прибывших людей. Показываются все основные условия, которые им создаются», — рассказала представитель Главного управления МЧС России по Московской области Маргарита Бекетова.

В этом году именно Богородский округ был выбран в качестве площадки для проведения данного мероприятия, так как округ занимает лидирующие позиции среди других муниципалитетов Московской области по организации гражданской обороны.

Специалисты медицины катастроф регулярно сталкиваются с необходимостью оказания медицинской помощи в критических ситуациях. Их опыт и знания стали основой для проведения мастер-класса, на котором они поделились своими навыками.

Участники учений продемонстрировали знания своих функциональных обязанностей и четкую слаженную командную работу, а полученные практические навыки будут способствовать более эффективной помощи пострадавшим.