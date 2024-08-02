Учения по предотвращению очага бешенства прошли в Подмосковье

Учения по предотвращению распространения бешенства провели в Подмосковье. Они прошли на территории Государственного бюджетного учреждения ветеринарии региона.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, учения направлены на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства. В них участвовали сотрудники ветеринарной службы, Россельхознадзора, МЧС, МВД и других структур. Они отработали знания и практические навыки и улучшили систему взаимодействия с другими ведомствами.

"Такие мероприятия помогают подготовить специалистов к оперативным действиям в случае возникновения биологических угроз и эпидемий, обеспечивая безопасность населения", - отметили в министерстве.

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