Учения по пожарной безопасности прошли в Серебряных Прудах

В средней общеобразовательной школе поселка Дмитриевский прошли масштабные учения по пожарной безопасности, организованные работниками 207-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса». Мероприятие было направлено на практическое обучение учеников и педагогов правилам пожарной безопасности и отработку действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Учения начались с внезапной учебной тревоги, имитирующей возгорание в одном из кабинетов на втором этаже здания. Сигнал тревоги сработал точно по плану, инициировав оперативную эвакуацию всех учеников и персонала.

По итогам эвакуации, спасатели отметили отличную скоординированность действий персонала, который уложился в регламентированные сроки. После эвакуации сотрудники противопожарно-спасательной службы продемонстрировали спецтехнику и оборудование, стоящее на вооружении части.

Дети смогли не только рассмотреть специальные аварийно-спасательные машины вблизи, но и подробно узнать об их функционале и оснащении. Спасатели провели детальный рассказ о каждом инструменте, от гидравлических ножниц, используемых для извлечения пострадавших из поврежденных конструкций, до тепловизоров и бензорезов. Возможность примерить шлем спасателя, посидеть в кабине спецтранспорта и подержать в руках профессиональное оборудование вызвала у детей особенный интерес.