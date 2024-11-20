Учения по пожарной безопасности прошли в Доме культуры деревни Тимохово

Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками Федеральной противопожарной службы провели тактическое учение по тушению условного огня в Доме культуры деревни Тимохово Богородского округа. Спасатели отработали действия на случай ЧС и эвакуации людей.

В учениях приняли участие пожарно-спасательные части 238, 240, 241, 242 и 259.

По легенде, пожар возник в зрительном зале из-за замыкания электропроводки. Электрооборудование загорелось, огонь стал распространяться на декорации и сцену. Дым и продукты горения быстро заполнили помещение зала, и персонал провел эвакуацию людей из здания.

Прибывшие огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы, провели разведку и быстро ликвидировали условный пожар. Пожарные нашли и вывели из здания условного пострадавшего, которому стало плохо от дыма, оказали ему первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию.

Поставленные цели и задачи спасатели выполнили в полном объеме, а также отработали взаимодействие между подразделениями и перепроверили состояние пожарной техники.