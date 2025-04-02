Учения по отработке действий при вооруженном нападении прошли в Балашихе

В Балашихинском лицее микрорайона Алексеевская роща 1 апреля прошла показная объектовая тренировка по отработке действий педагогов и обучающихся при вооруженном нападении. В мероприятии приняли участие представители министерства образования Московской области, Росгвардии, МВД, МЧС и другие.

Директор лицея Дмитрий Белоусов отметил, что эта тренировка стала частью серии подобных мероприятий, которые проходят раз в полгода. Учения впервые прошли в общеобразовательном учреждении, состоящим из нескольких зданий. Их организовали для отработки порядка действий педагогического коллектива в экстремальных ситуациях.

По сценарию в школу проник вооруженный преступник с психическими отклонениями, который использовал извещатель пожарной сигнализации для разблокировки замков и угрожал расправой над учениками. Охранная сигнализация сработала, сотрудник охраны перекрыл подступы к зданию и оповестил службы через радиостанцию. Учитель физкультуры попытался остановить преступника, но тот ранил его. Сотрудники Росгвардии прибыли на место, заблокировали здание и задержали злоумышленника. Директора школы и ответственных лиц оповестили о происшествии, а скорая и МЧС оказали помощь раненым.

На каждом этапе тренировки присутствовали наблюдатели, а остальные участники следили за происходящим по камерам видеонаблюдения. Эксперты оценили итоги учений, выявив небольшие замечания.

После тренировки состоялось совещание по вопросам обеспечения безопасности в образовательных организациях, на котором обсудили необходимые изменения и дали рекомендации по действиям во время чрезвычайных ситуаций.