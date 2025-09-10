Учения по отработке действий при сбое в электроснабжении прошли в Чехове

Специалисты «Мособлэнерго» совместно с управлением образования и территориальным управлением МЧС провели учения по экстренному подключению социально значимых объектов к резервным источникам питания. Главная задача — отработка взаимодействия между образовательными учреждениями и ресурсоснабжающими организациями.

По сценарию в двух школах-интернатах на улицах Гагарина и Полиграфистов произошло обесточивание. После получения сигнала диспетчерская направила на место происшествия бригаду специалистов. Для оперативного восстановления подачи электричества к учебным заведениям сотрудники «Мособлэнерго» применили передвижную дизельную электростанцию мощностью 130 киловатт. Благодаря слаженным действиям энергетиков и оперативных служб электроснабжение удалось восстановить в кратчайшие сроки.

Проведение подобных мероприятий является основой подготовки сотрудников и объектов энергокомпании к внештатным ситуациям. Это помогает обеспечить быстрое и эффективное восстановление электроснабжения. До конца текущего года планируется провести четыре командно-штабных учений и более ста тренировок, которые направлены на отработку действий в чрезвычайных ситуациях.