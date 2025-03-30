Учения по отработке действий при пожаре прошли в торговом центре в Реутове

В торговом центре «Алладин» в Реутове прошла совместная объектовая тренировка, направленная на отработку действий сотрудников и посетителей в случае возникновения пожара. Согласно сценарию учений, возгорание произошло в одном из торговых залов из-за короткого замыкания электропроводки.

В ходе тренировки проверили исправность систем оповещения, охранной и пожарной сигнализации, а также состояние эвакуационных выходов. Особое внимание уделили взаимодействию сотрудников ТЦ с экстренными службами города в условиях чрезвычайной ситуации.

Такие мероприятия имеют важное значение для обеспечения безопасности жителей и гостей Реутова. Регулярные тренировки помогают персоналу объектов с массовым пребыванием людей оперативно реагировать на нештатные ситуации, минимизировать панику и ускорять процесс эвакуации. Отработанные алгоритмы действий позволяют снизить риски для жизни и здоровья, а также способствуют слаженной работе экстренных служб.

Кроме того, сотрудники торгового центра прошли дополнительный инструктаж по пожарной безопасности, изучили правила использования первичных средств пожаротушения и действия при поступлении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!».

Проведение подобных тренировок в Реутове будет продолжено, чтобы повысить уровень готовности к возможным чрезвычайным ситуациям и обеспечить безопасность населения.