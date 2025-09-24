Учения по отработке действий при аварии на теплосетях прошли в Дмитрове

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении единого стандарта обслуживания ресурсоснабжающих организаций в Дмитрове прошли масштабные учебно-тренировочные занятия. По легенде во время отопительного сезона из-за низких температур на теплотрассе лопнуло сварное соединение.

Это могло привести к размораживанию систем теплоснабжения многоквартирного жилого дома. Ситуация требовала незамедлительных и скоординированных действий экстренных служб.

В тренировке приняли участие: дежурная бригада и диспетчерская служба Муниципального унитарного предприятия «Дмитровское управление жилищно-коммунального хозяйства», аварийная бригада «Мособлгаз», специалисты «Мос АВС», представители компании «Россети», бригады «Дмитровского водоканала», специалисты «Ростелекома», представители управляющей компании «Решаем вместе».

Во время учений специалисты отработали алгоритмы оперативного оповещения, взаимодействия и ликвидации последствий условной аварии. Они проверили готовность спецтехники и оборудования, слаженность работы диспетчерских служб и отработали коммуникацию с жителями.

По словам врип главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова, такие совместные тренировки — это важнейший инструмент для отработки четкого взаимодействия между экстренными службами.

«Они позволяют на практике проверить готовность оборудования, отработать до автоматизма алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях и, в конечном счете, повысить надежность коммунальной инфраструктуры для жителей. Главная задача — быть готовыми к любым нештатным ситуациям, особенно в период зимних морозов», — пояснил врип руководителя муниципалитета.