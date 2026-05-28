Учения по ликвидации возгорания прошли вблизи деревни Мякишево

В Талдомском городском округе вблизи деревни Мякишево прошли тактико-специальные учения с участием специалистов Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» и других ведомств.

По легенде учений на площади 1200 квадратных метров произошло возгорание поля, что создало угрозу для государственного лесного фонда. Сотрудники Талдомского лесничества оперативно создали минерализованную полосу, что позволило остановить распространение огня.

Учения продемонстрировали высокий профессионализм всех участников и важность совместной работы при возникновении чрезвычайной ситуации.

«Подобные тренировки важны для обеспечения безопасности лесных территорий и оптимизации действий соответствующих ведомств в случае возникновения реальной угрозы. Мы готовы оперативно реагировать на любые вызовы», — подчеркнул начальник лесопожарной станции Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» Максим Рябов.