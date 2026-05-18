Учения по ликвидации техногенной аварии прошли в Можайском округе

15 мая в поселке Спутник прошли учения специалистов АО «Мособлгаз» по ликвидации аварии на газовых сетях. Отработана схема реагирования на сообщение о возможной утечке газа в жилом доме и поиск повреждения подземного газопровода.

В ходе тренировки отрабатывались действия аварийной бригады после сигнала о запахе газа в подъезде жилого дома. Сообщение поступило в службу 112 от жителя, который указал на возможный источник в подвальном помещении. По легенде требовалось быстро проверить территорию, определить уровень загазованности и исключить угрозу для людей.

Бригада прибыла на место в установленные сроки и провела первичные замеры воздуха в доме и подвале. После подтверждения наличия опасных показателей участок был огражден, а помещения начали проветривать с использованием промышленной воздуходувки. Это позволило снизить концентрацию газа до безопасного уровня и перейти к следующему этапу проверки.

После стабилизации обстановки специалисты в средствах защиты приступили к поиску источника утечки. По условиям учений газопроводы в подвале отсутствовали, поэтому внимание было сосредоточено на подземных коммуникациях. В зоне пересечения с теплотрассой было выявлено место разгерметизации газовой трубы, которое обнаружили с помощью оборудования для трассировки сетей.

Затем аварийная бригада отработала действия по устранению повреждения и восстановлению работоспособности участка сети. В АО «Мособлгаз» отметили, что подобные проверки позволяют поддерживать высокий уровень готовности персонала и снижать риски при реальных инцидентах.

«Многие забывают, что любые земляные работы требуют обязательного согласования с газовой службой. Это касается как строительства в городе, так и работ на частных участках», — отметили в компании.

Для получения данных о расположении газопроводов и оформления разрешений жители могут обратиться в АО «Мособлгаз» или подать заявку через официальный сайт организации. По итогам учений специалисты отметили слаженную работу бригады и точное выполнение всех этапов реагирования.