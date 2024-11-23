Учения по ликвидации пожара прошли доме культуры Богородского округа

В Тимоховском доме культуры Богородского городского округа провели тактико-специальные учения по ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ. Участники со всеми задачами успешно справились.

Ликвидация возгораний в театрально-зрелищных учреждениях имеет свои нюансы. Подобные учебные мероприятия проводят для тренировки навыков по тушению пожаров в местах массового пребывания людей. Во время мероприятия спасатели также отрабатывают координацию служб жизнеобеспечения и обслуживающего персонала учреждения.

В тренировке приняли участие сотрудники пожарно-спасательных частей № 241, № 238, № 242, № 240, № 259 и работники федеральной противопожарной службы.

Специалисты зональной службы пожаротушения внесли дополнительные вводные по поиску пострадавшего и спасению газодымозащитника, которому стало плохо во время ликвидации возгорания. Огнеборцы условный пожар успешно потушили.

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