Учения по ликвидации последствий половодья прошли в Дубне

В среду, 11 марта, спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы приняли участие в тактико-специальных учениях. Мероприятия проводились с органами управления, силами и средствами Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основная цель — отработка действий по устранению последствий весеннего паводка в городском округе Дубна.

По легенде учений, из-за резкого потепления и интенсивного таяния снега уровень воды в акватории Верхневолжского водохранилища и рек Волга, Дубна и Сестра достиг критических отметок. Возникла угроза образования ледяных заторов, что могло привести к подтоплению населенных пунктов.

Начальник территориального управления №4 ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Бабенко рассказал, что работники учреждения были задействованы на нескольких точках учения. Спасатели ПСЧ-215 совместно с другими службами занимались оповещением населения об угрозе паводка и эвакуацией местных жителей с подтопленных территорий.

Также по сценарию произошла авария на электроподстанции, жилые дома и объекты жизнеобеспечения в зоне паводка остались без электричества. Из-за скопившейся в подвалах воды под угрозу попали материальные ценности. Осложнилась эпидемиологическая обстановка, потребовалась помощь профильных служб. Спасатели доставляли специалистов в труднодоступные районы на лодках.

«Работники авиационной группы с привлечением контрактных воздушных судов осуществляли воздушную разведку акваторий рек, докладывая о быстром подъеме воды в оперативный штаб», — сказал начальник управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Калгин.

Он добавил, что спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» успешно справились с поставленными задачами, подтвердив готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем.