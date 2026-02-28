Учения по ликвидации последствий массового ДТП провели в Серпухове

В Серпухове прошли межведомственные учения, в ходе которых отрабатывали действия при столкновении автобуса с легковым автомобилем с последующим возгоранием и разливом топлива. На месте происшествия работали спасатели, пожарные, медики и сотрудники Госавтоинспекции.

По легенде учений, автобус столкнулся с автомобилем, произошел розлив топлива и возгорание. Оперативно прибывшие службы отработали эвакуацию пострадавших, тушение пожара, ликвидацию последствий аварии и оказание первой помощи. За ходом тренировки наблюдала заместитель главы муниципалитета Мария Барышева.

Роль пострадавших исполнили загримированные студенты Серпуховского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1. После завершения обучения выпускники-целевики отправятся работать на скорой помощи, и для них такие учения стали отличной практикой и возможностью увидеть работу старших коллег.

Московская областная станция скорой медицинской помощи проводит подобные тренировки по всему региону. Они позволяют оперативным службам скорректировать действия и обеспечить максимально быструю и эффективную помощь пострадавшим в реальных чрезвычайных ситуациях.