Учения по ликвидации паводковых подтоплений прошли в Солнечногорске

Межведомственную тренировку по отработке действий при подтоплениях провели в Солнечногорске. Оперативные службы ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию.

Учения, в которых приняли участие сотрудники «Дирекции единого заказчика», «Имущественного комплекса жилищно-коммунального хозяйства» и «СолнСпас», прошли на одном из гидротехнических сооружений округа. В мероприятии задействовали более 10 единиц техники. Участники оценили ситуацию и организовали откачку воды, уделив особое внимание оповещению и эвакуации населения в случае угрозы затопления.

Заместитель главы городского округа по безопасности Максим Барков следил за ходом учений и оценил действия служб, их оперативность и слаженность работы.

«С учетом выполненных работ и оперативности действий наших служб можно дать оценку — готовы к выполнению задач по предназначению», — отметил Максим Барков.