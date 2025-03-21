Учения по ликвидации паводковых подтоплений прошли в Солнечногорске
Межведомственную тренировку по отработке действий при подтоплениях провели в Солнечногорске. Оперативные службы ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию.
Учения, в которых приняли участие сотрудники «Дирекции единого заказчика», «Имущественного комплекса жилищно-коммунального хозяйства» и «СолнСпас», прошли на одном из гидротехнических сооружений округа. В мероприятии задействовали более 10 единиц техники. Участники оценили ситуацию и организовали откачку воды, уделив особое внимание оповещению и эвакуации населения в случае угрозы затопления.
Заместитель главы городского округа по безопасности Максим Барков следил за ходом учений и оценил действия служб, их оперативность и слаженность работы.
«С учетом выполненных работ и оперативности действий наших служб можно дать оценку — готовы к выполнению задач по предназначению», — отметил Максим Барков.
Такие тренировки проводятся ежегодно перед началом и во время сезона паводков. В этот период в округе ежедневно мониторят уровень воды на водоемах и гидротехнических сооружениях. Сформирован состав сил и средств для реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие в условиях половодья, который включает более 150 человек, 58 единиц техники, авиатехнику и плавсредства. Для откачки воды и расчистки подготовлены мотопомпы, экскаваторы-погрузчики и другие машины.
В случае обнаружения признаков, указывающих на возможное возникновение чрезвычайной ситуации, связанной с затоплением, просят сообщить об этом по номеру экстренных служб «112».