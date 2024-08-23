Учения по ликвидации очагов инфекций животных прошли в Подмосковье

Подмосковная госветслужба провела 150 миллионов исследований и вакцинаций для животных и птиц с начала года. Для эффективной работы в регионе также создали уникальную карту лисьих нор, которая помогает точечно распространять лекарства в лесах. Благодаря этому в регионе удалось заметно снизить распространение бешенства. Об этом рассказал начальник территориального ветеринарного управления Сергей Новиков в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Для эффективной помощи животным и ликвидации очагов заболеваний в Подмосковье несколько раз в год проводят тематические учения. На них специалисты отрабатывают быстрое реагирование при биологической угрозе. По подготовленному сценарию профильные ведомства учатся быстро и эффективно взаимодействовать, чтобы ликвидировать очаги инфекций. Участвуют в таких мероприятиях сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и других учреждений.

По словам Сергея Новикова, в чрезвычайной ситуации важно не допустить распространение вируса, потому что он может быть опасным для человека. В этом году с этой задачей справляются успешно — возникших заболеваний в регионе до сих пор не выявили.

Специалист напомнил, что прививки от бешенства важно ежегодно делать всем домашним животным, и эта задача лежит на хозяевах хвостатых. Сделать это можно бесплатно, записавшись на прием к специалисту онлайн. Современные вакцины позволяют защитить питомца на 100%. Те, кто живет в отдаленных местах, могут пройти процедуру во время выездной акции. Ветеринары регулярно посещают деревни и села, а информацию об этом публикуют в СМИ.

Особое внимание уделяют и диким животным. Для них в лесах раскладывают специальные съедобные брикеты с лекарством. Их распространяют при помощи самолетов. Делать это более эффективно позволяет уникальная карта лисьих нор. Она дает возможность распространять вакцину точечно.

«Доступ только к ней у ветеринарных врачей. Этой картой пользуются для того, чтобы точечно раскладывать вакцину для повышения эффективности вакцинации от бешенства», — отметил Новиков.

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