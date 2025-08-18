Учения по ликвидации очага вирусного заболевания животных прошли в Дмитрове
Специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области отработали алгоритм действий при возникновении очага блютанга — опасного вирусного заболевания сельскохозяйственных животных. Практические занятия прошли на территории Дмитровского округа.
В рамках учений ветеринары смоделировали ситуацию вспышки заболевания в хозяйстве, занимающемся разведением мелкого рогатого скота.
Участники отработали весь комплекс необходимых мер: от взаимодействия между службами и оформления документов до оповещения населения и правильного забора проб биоматериала для лабораторных исследований.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в регионе сохраняется благополучная эпизоотическая ситуация, а учения проводят ежегодно в целях профилактики.
В блютангу наиболее восприимчивы овцы, менее — козы и крупный рогатый скот. Болезнь проявляется поражением слизистых, опуханием языка, лихорадкой и обильными выделениями. Вирус передается через укусы кровососущих насекомых, но для человека он абсолютно безопасен.