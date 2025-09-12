Учения по ликвидации очага африканской чумы свиней прошли в Одинцове

Региональные командно-штабные учения по ликвидации очага африканской чумы свиней состоялись в деревне Матвейково Одинцовского округа. Участие в них принимали руководители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, представители Россельхознадзора и полиции.

В ходе учений участники отработали межведомственную координацию и совместные действия противоэпизоотического отряда при ликвидации очага африканской чумы свиней в частном подворье. Были проведены условный отбор, упаковка и доставка проб биологического и патологического материала в ветеринарную лабораторию.

Сотрудники профильных ведомств смогли на практике опробовать использование различных образцов дезинфекционной техники, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты при обработке территории, животноводческих объектов, техники и автомобильного транспорта.

Учения позволили добиться всех поставленных целей, связанных с совершенствованием теоретических знаний и практических навыков специалистов государственной ветеринарной службы Московской области.