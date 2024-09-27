Учения по ликвидации ДТП прошли на трассе М-1 в Подмосковье

Учения по устранению последствий дорожно-транспортных происшествий прошли на трассе М-1 «Беларусь». Их провели на 66-м километре шоссе в Московской области.

Тренировку организовали для отработки совместных действий экстренных служб Московской области в случаях чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшим в ДТП. В мероприятии принимали участие специалисты Госкомпании «Автодор», сотрудники аварийных служб региона, также представители ГУ МЧС России, ГУ МВД России по Подмосковью и сотрудники медицинских учреждений.

В ходе учений участники сосредоточились на организации оповещения для учреждений и ведомств, взаимодействии со штабом, а также на вопросах ликвидации последствий ЧС и эвакуации пострадавших.

После завершения мероприятий участники отметили, что успешное решение задач по ликвидации последствий ДТП зависит от оперативности и слаженности работы всех вовлеченных служб и ведомств.

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