Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли в школе № 3 в Можайске

В Можайске в школе № 3 провели учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасатели отработали легенду, когда в образовательном учреждении произошло задымление.

Подобные тренировки проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ежеквартально. Их главная цель — выработать у детей и персонала правильный порядок действий и минимизировать время на эвакуацию.

В школе № 3 в Можайске отработали условное задымление в помещении. Педагоги вывели учащихся из здания, а после провели перекличку. Во время тренировки проверили знания инструкций и отработали взаимодействие с экстренными службами.

«Подобные мероприятия — бесценный опыт для всех. Они дисциплинируют, учат быстро принимать решения и показывают, насколько важно в любой ситуации сохранять порядок. Мы настоятельно просим и родителей дома регулярно напоминать детям основы безопасности», — прокомментировал Вячеслав Завьялов, начальник отдела надзорной деятельности по Можайскому муниципальному округу.

Помимо этого, в округе регулярно проводят уроки ОБЖ, экскурсии по пожарной части и встречи со специалистами МЧС. Такой подход формирует у школьников ответственное и осознанное отношение к безопасности.