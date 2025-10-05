Учения по ликвидации автомобильной аварии провели в Дубне

Во время празднования 55-летия техникума в Дубне провели показательные учения по ликвидации последствий автомобильной аварии. Шоу организовали студенты, обучающиеся по направлениями «Сестринское дело» и «Пожарная безопасность».

По легенде женщина-водитель попала в аварию вместе с двумя детьми. Свои навыки продемонстрировали специалисты Госавтоинспекции, службы скорой медицинской помощи, МЧС России и организаций-партнеров техникума, где работают выпускники.

На вызов приехали три автомобиля. Сотрудники ГАИ оказали первую помощь пострадавшим и передали их медикам, пожарные потушили загоревшуюся машину.

Первокурсники увидели собственными глазами, как работают их потенциальные коллеги, поняли, насколько их будущая работа важна и ответственна.

«Выпускники дубненского подразделения Дмитровского техникума, обладая практическими знаниями и навыками, необходимыми для работы в сферах, востребованных именно в наукограде, играют важную роль в развитии города», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В дубненском подразделении техникума сейчас обучаются более 800 человек по 12 специальностям