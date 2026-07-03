Учения по ликвидации аварий на теплосетях провели в Можайске

В Можайске прошли межведомственные учения по поддержанию надежности теплоснабжения зимой. Тренировка стала частью подготовки округа к предстоящему отопительному сезону.

По сценарию, авария произошла на магистральном теплопроводе на улице Строителей, обеспечивающем теплом жилые кварталы и социальные объекты. Участникам предстояло в условиях сильных морозов оперативно локализовать повреждение, организовать переключение на резервные схемы теплоснабжения и восстановить штатную работу системы.

Специалисты отработали весь алгоритм действий — от получения сигнала об аварии и выезда экстренных бригад до проведения земляных работ, ремонта трубопровода и гидравлических испытаний. Перед началом раскопок были согласованы схемы прохождения инженерных коммуникаций, что позволило избежать повреждения газовых, электрических и телекоммуникационных сетей.

В учениях приняли участие специалисты «Мособлгаза», «Ростелекома», «Россетей» и организации «Мособлтепло». По итогам тренировки все нормативные сроки ликвидации условной аварии были соблюдены, резервные схемы теплоснабжения сработали без сбоев. Также удалось подтвердить готовность аварийных запасов материалов и специализированной техники.

Учения показали высокий уровень взаимодействия между службами и готовность коммунального комплекса Можайска к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации в отопительный период.