Учения по ликвидации аварий на системах газоснабжения прошли в Можайске

Занятия по взаимодействию служб разных ведомств прошли в Можайске. Специалисты отрабатывали навыки по ликвидации аварий, связанных с газом.

В учебно-тренировочных занятиях поучаствовали представители ведомств и аварийно-диспетчерского участка Можайской эксплуатационной службы филиала «Мособлгаз» «Запад».

Сначала на учебной встрече они прослушали лекцию на темы «Отравление продуктами неполного сгорания газа» и «Попадание воды в наружный газопровод». Практическое задание заключалось в отработке эффективности взаимодействия.

Специалисты также напомнили, что важно ежегодно проверять газовое оборудование во избежание аварийных ситуаций.

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