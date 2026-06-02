Учения по эвакуации в детских лагерях Подмосковья прошли успешно

В понедельник, 1 июня, работники пожарно-спасательных частей территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировку по эвакуации в детских оздоровительных лагерях на объектах Сергиево-Посадского, Клинского, Талдомского городских округов и Дмитровского муниципального округа.

Первый заместитель начальника теруправления Евгений Патуев сообщил, что специалисты отработали алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций: подачу сигнала и вывод людей, тушение условного пожара.

«Услышав звук сирены, персонал сообщил о случившемся экстренным службам, после чего началась эвакуация из зданий», — рассказал Евгений Патуев.

Кроме того, огнеборцы провели инструктаж с участниками учебных эвакуаций, объяснили обслуживающему персоналу, что каждый должен знать план эвакуации и расположение первичных средств пожаротушения. Учения прошли организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех мер безопасности.