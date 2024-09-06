Учения по эвакуации при пожаре провели в школе № 1 в Шатуре

В школе № 1 города Шатура пожарные провели тренировку по отработке навыков персонала при возникновении возгорания. Учителя оперативно эвакуировали детей и менее чем за пять минут почти 500 человек покинули здание.

Такие тренировки проводятся в Подмосковье ежеквартально по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Главный государственный инспектор городского округа Шатура по пожарному надзору Виталий Котлов, отметил, что во время тренировок проверяется работоспособность системы противопожарной защиты объекта и дублирование сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации в подразделении пожарной охраны. Главное, что отрабатывается алгоритм действий преподавателей в случае возникновения пожара.

На улице пожарные продемонстрировали школьникам спецтехнику в действии. Ребята с интересом наблюдали за работой станции пенного пожаротушения и автолестницы, получив полезные знания о том, как работают спасатели.

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