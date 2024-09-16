Учения по эвакуации при пожаре провели в лицее № 4 в Чехове

Сотрудники аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас» провели для школьников из лицея № 4 занятие по «Основам безопасности жизнедеятельности». В практической части урока учащиеся и преподаватели отработали действия по эвакуации на случай пожара.

Мероприятие по безопасности для учащихся восьмых и одиннадцатых классов лицея № 4 города Чехов организовали в рамках «Месячника безопасности». Спасатели показали школьникам аварийно-спасательное оборудование и провели показательное занятие по «Основам безопасности жизнедеятельности».

Преподаватели и учащиеся лицея тренировали навыки поведения во время пожара. Вместе со специалистами «ЧеховСпас» они отработали сценарий эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

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