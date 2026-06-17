Учения по эвакуации при пожаре провели в детском лагере в Ленинском округе

17 июня в Видновской школе № 10 Ленинского городского округа провели плановую тренировочную эвакуацию. Участники отработали действия при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.

В образовательном учреждении проверили готовность учащихся и сотрудников к нештатным ситуациям. Отдельное внимание уделили работе систем пожарной сигнализации и оповещения. Также отработали действия при различных угрозах, включая возможные чрезвычайные сценарии с массовым пребыванием людей.

По данным администрации округа, подобные тренировки проходят во всех образовательных организациях в период летней кампании. Их цель заключается в закреплении навыков безопасного поведения и координации действий между детьми и взрослыми. Дополнительно в школах проводят занятия по правилам пожарной безопасности и разъясняют порядок действий при тревоге.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин отметил важность системной подготовки.

«Основная задача тренировок — выработать у детей и взрослых четкие навыки поведения в экстренной ситуации. Важно, чтобы и ученики, и педагоги действовали слаженно, без паники. Мы также проводим занятия по пожарной безопасности и напоминаем детям о правилах обращения с огнем», — сказал он.

Отдельно внимание уделили работе с младшими школьниками. Им объяснили, как избегать опасных ситуаций и почему нельзя использовать источники открытого огня без контроля взрослых. Педагоги подчеркнули, что такие занятия проходят в доступной и игровой форме.

«С воспитателями мы регулярно проводим инструктажи и практические занятия. Каждый сотрудник должен понимать свои действия в любой ситуации. С детьми мы тоже ведем постоянную работу и объясняем правила поведения дома, у воды и в школе», — отметил начальник лагеря на базе школы № 10 Александр Афанасьев.

В администрации округа уточнили, что аналогичные тренировки проходят в учреждениях здравоохранения, торговых центрах и других объектах с массовым пребыванием людей. В них участвуют сотрудники служб безопасности и представители администрации, которые контролируют отработку взаимодействия экстренных служб.

В ведомстве также напомнили жителям о необходимости соблюдать меры безопасности в летний период. Особое внимание рекомендовано уделять детям, которые должны находиться под присмотром взрослых. В округе нет водоемов с разрешенным купанием, однако определены пять зон отдыха у воды без возможности захода в воду.