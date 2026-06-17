Учения по эвакуации населения при пожаре провели в Солнечногорске

17 июня в городском округе Солнечногорск прошли практические тренировки по эвакуации при пожаре в местах с массовым пребыванием людей. Их провели для проверки готовности персонала и отработки действий в случае чрезвычайной ситуации.

Тренировки прошли на объектах социальной сферы, включая образовательные учреждения. Основное внимание уделили правильному и быстрому выходу людей из здания при возникновении угрозы. Организаторы отметили, что подобные занятия помогают закрепить алгоритм действий у сотрудников и учащихся.

В лицее № 7 отработку провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с пожарными. Школьникам объяснили порядок эвакуации и напомнили о необходимости выполнять указания педагогов, которые заранее проходят инструктаж.

После завершения практической части детям показали пожарную технику и ответили на их вопросы. Учащиеся смогли познакомиться с оборудованием и узнать, как работают спасатели в реальных условиях.

«Чем чаще проводятся такие тренировки, тем увереннее закрепляются навыки. Это напрямую влияет на безопасность в образовательных учреждениях. Мы должны быть уверены, что каждый участник знает, как действовать в экстренной ситуации», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Учения и уроки безопасности в округе проводят на постоянной основе. Власти подчеркивают, что такая практика помогает повысить уровень готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.