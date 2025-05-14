Сегодня 09:32 Учения по борьбе с терроризмом прошли в гимназии в Красногорске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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В красногорской гимназии № 7 провели масштабные антитеррористические учения. Во время тренировки отрабатывали действия при захвате заложников и угрозе атаки беспилотников.

Школьников учили, как не поддаваться панике. Сотрудники спецслужб показали им профессиональные методы реагирования и четкий алгоритм действий при чрезвычайно ситуации. По сценарию учений педагоги эвакуировали детей в укрытие, блокировали входы в классы и передавали информацию спецслужбам. Для отработки угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов использовали специальные макеты.

Первым и главным действием в случае угрозы является подача сигнала тревоги по номеру 112 и по внутренней связи. При вооруженном нападении необходимо забаррикадироваться, спрятаться или лечь на пол, отключить мобильные телефоны и прекратить разговоры, чтобы не создавать шума. Покинуть безопасное место можно только после получения сигнала по внутренней связи или сообщения от силовых структур.

Такие учения проходят во всех учебных организациях Подмосковья. До конца года аналогичные тренировки проведут во всех школах Красногорска.