Учения по безопасности прошли в школе Серпухова

В школе № 18 состоялись тактико-специальные учения, направленные на отработку действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. В учениях приняли участие не только школьники и педагогический состав, но и представители экстренных служб: спасатели, медики и пожарные.

Мероприятие носило показательный характер, предоставляя возможность специалистам продемонстрировать учащимся современные средства спасения и эвакуации, а также наглядно объяснить алгоритм действий при возникновении пожара. Особое внимание в ходе учений было уделено устройству «Куб жизни» — современному спасательному оборудованию, предназначенному для эвакуации людей из высотных зданий. Спасатели подробно рассказали о принципе его работы, преимуществах и порядке применения в экстремальных ситуациях, а также продемонстрировали практические навыки использования оборудования при эвакуации пострадавших.

За проведением учений следили представители Комитета по образованию администрации округа. Они отметили высокий уровень подготовки персонала учебного заведения к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также эффективность проведенной тренировки.