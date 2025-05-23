Учения по антитеррористической безопасности прошли в школах Ленинского округа
Тренировки по антитеррористической безопасности организовали в образовательных учреждениях в Ленинском округе. На них отработали алгоритм действий при различных чрезвычайных ситуациях.
Одной из площадок стал Видновский художественно-технический лицей. Здесь заместители по безопасности стали свидетелями отработки алгоритма при участии правоохранительных органов — УМВД, Росгвардии, МЧС и муниципальной комиссии по антитеррористической защищенности.
«Коллеги дали советы и указали на недочеты, чтобы, вернувшись на места, проделать те самые алгоритмы уже более правильно», — прокомментировала начальник управления образования Ленинского городского округа Наталия Киселева.
Практическую часть учений разделили на два этапа: захват заложников и срабатывание в школе взрывного устройства, доставленного БПЛА. Особое внимание уделили эвакуации, оказанию первой помощи и организации безопасного пространства.