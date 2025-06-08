Учения на случай экологической аварии провели на тепловой станции в Химках

На квартальной тепловой станции «Колхозная» в Химках прошли плановые учения по предотвращению возможной экологической аварии. На объекте, обеспечивающем теплом 22 многоквартирных дома, имитировали разлив мазута в емкости объемом 150 кубометров.

Даже небольшая утечка нефтепродуктов могла бы привести к серьезным последствиям, так как вблизи тепловой станции расположены жилые дома и водоемы. Объект обслуживает «ТСК Мосэнерго». Плановые учения объединили специалистов тепловой станции, сотрудников подразделения «ХимСпас» и «Ярспас», представителей ведомственных структур и работников управляющей компании «Жилищник».

Как рассказал директор химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергей Чубаров, станция уникальна тем, что функционирует без постоянного присутствия операторов.

«В случае возникновения нештатной ситуации охрана объекта действует по регламенту: активирует тревожную кнопку и оперативно информирует мастера котельной и сотрудников отдела защиты объекта», — пояснил Сергей Чубаров.

Во время учений участники проверили готовность всех сил и средств, а также координацию служб по поддержанию бесперебойного теплоснабжения. Мероприятия проводят строго по регламенту, это помогает поддерживать высокий уровень готовности к внештатным ситуациям и эффективно реагировать на любые риски.