Учения на отработку навыков во время ЧС провели в Доме культуры в Рошале

Тренировка прошла в Доме культуры имени Косякова в Рошале. В рамках практического занятия отработали эвакуацию жителей и создание пункта для их временного размещения.

По легенде учений, в одном из многоквартирных домов сорвало крышу. Пришлось эвакуировать 20 человек. В танцевальном зале ДК разместили надувные матрасы, создали мобильный медпункт.

«Размещены, оказана медицинская помощь и другие мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего населения. Оценка практического разворота пункта временного размещения оценивается на „хорошо“», — сказал главный эксперт отдела гражданской защиты и управления по обеспечению безопасности Шатуры Олег Гапеев.

Обычно подобные пункты разворачиваются за три часа. В каждом должны быть медицинский пост, места для отдыха, точка питания и комната матери и ребенка.