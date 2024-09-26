Учения на отработку навыков во время ЧС провели в Доме культуры в Рошале
Тренировка прошла в Доме культуры имени Косякова в Рошале. В рамках практического занятия отработали эвакуацию жителей и создание пункта для их временного размещения.
По легенде учений, в одном из многоквартирных домов сорвало крышу. Пришлось эвакуировать 20 человек. В танцевальном зале ДК разместили надувные матрасы, создали мобильный медпункт.
«Размещены, оказана медицинская помощь и другие мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего населения. Оценка практического разворота пункта временного размещения оценивается на „хорошо“», — сказал главный эксперт отдела гражданской защиты и управления по обеспечению безопасности Шатуры Олег Гапеев.
Обычно подобные пункты разворачиваются за три часа. В каждом должны быть медицинский пост, места для отдыха, точка питания и комната матери и ребенка.
Всего в Шатуре в случае ЧС могут быть развернуты 19 пунктов временного размещения. Тренировки по их организации проходят регулярно.
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