Учения коммунальных служб на случай снегопада пройдут в Лосино-Петровском
Подготовку техники и служб к зиме обсудили на совещании в Лосино-Петровском. Участники встречи затронули тему уборки улиц во время снегопадов.
Специалисты отметили, что в округе есть вся необходимая коммунально-уборочная техника и инвентарь. Штаб сотрудников тоже укомплектован, с ними обсудили алгоритмы уборки территории городского округа. Сегодня, 1 ноября, проведут тренировку служб по сценарию «Снегопад».
Другими темами совещания стали подведение итогов первого модуля учебного года, участие школьников в олимпиадах, проверка качества питания в образовательных учреждениях.
Также профильные специалисты отметили, что в округе завершается благоустройство Суворовских прудов. Сейчас рабочие готовят основания под тротуарную плитку, асфальтобетонное и резиновое покрытия спортплощадки.
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