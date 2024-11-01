Учения коммунальных служб на случай снегопада пройдут в Лосино-Петровском

Подготовку техники и служб к зиме обсудили на совещании в Лосино-Петровском. Участники встречи затронули тему уборки улиц во время снегопадов.

Специалисты отметили, что в округе есть вся необходимая коммунально-уборочная техника и инвентарь. Штаб сотрудников тоже укомплектован, с ними обсудили алгоритмы уборки территории городского округа. Сегодня, 1 ноября, проведут тренировку служб по сценарию «Снегопад».

Другими темами совещания стали подведение итогов первого модуля учебного года, участие школьников в олимпиадах, проверка качества питания в образовательных учреждениях.

Также профильные специалисты отметили, что в округе завершается благоустройство Суворовских прудов. Сейчас рабочие готовят основания под тротуарную плитку, асфальтобетонное и резиновое покрытия спортплощадки.

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