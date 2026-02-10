Учения экстренных служб прошли в школе Наро-Фоминского городского округа

В пятницу, 30 января, в средней общеобразовательной школе №7 Наро-Фоминского городского округа состоялись межведомственные учения. В них приняли участие сотрудники пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», федеральной противопожарной службы, полиции, Росгвардии и бригады скорой медицинской помощи.

Целью учений была отработка совместных действий экстренных служб по ликвидации последствий условного происшествия на объекте с массовым пребыванием людей. В роли пострадавших выступили студенты Московского областного медицинского колледжа.

Заместитель начальника части Юрий Яковлев рассказал, что по легенде в одном из кабинетов на втором этаже четырехэтажного здания произошло короткое замыкание электропроводки, вызвавшее возгорание. Ответственные лица организовали эвакуацию, однако 15 человек не смогли выбраться до приезда первых пожарных расчетов.

Прибыв на место, специалисты сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку, обнаружили и эвакуировали всех условно пострадавших, а также ликвидировали условное возгорание в кратчайшие сроки.

По окончании учений была проведена оценка эффективности проведенных мероприятий, выявлены возможные недостатки и определены направления совершенствования подготовки личного состава экстренных служб.