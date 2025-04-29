Учебный сезон инженерного проекта для школьников завершили в Богородском округе

Ученики девятого и десятого классов завершили занятия в этом учебном сезоне по «Основам метрологии» и «Основам компаса 3D». Это совместный проект Ногинского колледжа и муниципальной школы «Стимул».

Сотрудничество Ногинского колледжа со школой «Стимул» развивается в рамках инженерно-технического образования в Богородском городском округе «Школа — СПО — Вуз — производство». Проект стартовал в январе этого года. Педагоги и специалисты на протяжении нескольких месяцев делились с ребятами знаниями, что в дальнейшем им позволит более профессионально ориентироваться в технических специальностях и профессиях, облегчая выбор своего будущего.