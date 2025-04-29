Учебный сезон инженерного проекта для школьников завершили в Богородском округе

Ученики девятого и десятого классов завершили занятия в этом учебном сезоне по «Основам метрологии» и «Основам компаса 3D». Это совместный проект Ногинского колледжа и муниципальной школы «Стимул».
Сотрудничество Ногинского колледжа со школой «Стимул» развивается в рамках инженерно-технического образования в Богородском городском округе «Школа — СПО — Вуз — производство». Проект стартовал в январе этого года. Педагоги и специалисты на протяжении нескольких месяцев делились с ребятами знаниями, что в дальнейшем им позволит более профессионально ориентироваться в технических специальностях и профессиях, облегчая выбор своего будущего.
Школьники подробно изучили такие темы, как точность измерений, узнали о нормировании отклонений и допусков формы цилиндрических поверхностей, а также об их обозначении на чертежах, изучили ЗD моделирование тел вращения. Научились делать модели и чертежи, точно и по размеру. Создавали сложные трехмерные поверхности в деталях.
«Чальханда». Военкор показал боевой словарь для общения с северокорейцами под Курском
Соловьев предложил забрать дома сбежавших из России интеллигентов
Генпрокурор России Краснов встретил в Москве главу МИД ОАЭ Аль Нахайяна
Орбакайте внесли в черный список на въезд в Латвию
«Магнит» договорился о покупке контроля в бизнесе «Азбуки вкуса»
Пакистан сообщил о планируемом Индией ударе в течение 36 часов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте