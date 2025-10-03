Учебный корпус средней школы № 5 в Хотькове отремонтируют в 2026 году
Капитальный ремонт Хотьковской средней школы № 5 проведут в Сергиево-Посадском округе. Проект реализуют в рамках по государственной программе в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Специалисты компании «Капстрой Групп» заменят все инженерные коммуникации и сантехнику, обновят фасад и кровлю здания, а также установят системы пожарной безопасности и камеры видеонаблюдения.
Кроме того, рабочие разместят в помещениях новые мебель и технику, а также проведут благоустройство территории возле школы.
Согласно плану, учебное заведение откроют после капитального ремонта в сентябре будущего года.