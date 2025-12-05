Учебный корпус Мытищинского колледжа капитально отремонтируют

Учебный корпус Мытищинского колледжа на Силикатной улице капитально отремонтируют. Там обновят фасад, кровлю, коммуникации, окна и двери.

Подрядчик уже приступил к демонтажу внутренних конструкций, рассказали в областном Минстрое.

«Учебный корпус „Мытищинского колледжа“ на улице Силикатной ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капитальному ремонту. Строители подрядной организации ведут демонтажные работы. На объекте работают больше 40 человек», — сказал глава ведомства Александр Туровский.

Площадь здания превышает 3,4 тысячи квадратных метров. Там приведут в порядок фасад, кровлю, входные группы, обновят коммуникации и сантехнику, окна и двери. В помещениях установят современное оборудование и мебель.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.