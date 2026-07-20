Учебный корпус Мытищинского колледжа капитально отремонтируют в этом году
Учебный корпус Мытищинского колледжа на Силикатной улице капитально отремонтируют по госпрограмме. Заботы там планируют завершить в этом году.
Как сообщили в региональном Минстрое, готовность объекта сейчас осставляет 75%.
«В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы, завершается ремонт кровли. Параллельно ведется финишная отделка помещений колледжа, монтаж инженерных сетей, обустройство главного входа. В работах задействованы 40 специалистов», — сообщили в ведомстве.
Площадь здания составляет 3,4 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта там обновят фасад, кровлю, коммуникации, сантехнику, окна, двери, проведут отделку помещений и благоустройство территорий. В кабинетах появится современная мебель и оборудование.
Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети».