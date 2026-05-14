Учебный корпус лицея № 10 в Клину капитально отремонтируют к 1 сентября

В Бородинском проезде в Клину продолжается капитальный ремонт лицея № 10 имени Д. И. Менделеева. Работы выполнили уже на 40%.

Масштабное обновление школы проходит в рамках областной государственной программы, посвященной строительству и капитальному ремонту социально значимых объектов. Кроме того, ремонт соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети», что подчеркивает его важность для региона.

Здание лицея построили в 1962 году, его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров.

Сейчас на площадке ежедневно трудятся свыше 60 рабочих и задействованы две специализированных машины.

Демонтаж старых внутренних перегородок и конструкций уже завершили. Строители сосредоточились на общестроительных и отделочных работах, параллельно монтируя новые инженерные коммуникации и ремонтируя кровлю. Более того, бригады уже приступили к благоустройству территории, которая прилегает к зданию.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс мероприятий: привести в порядок крышу и фасад, полностью обновить входную группу, а также заменить окна и двери. Внутри помещений проведут отделку.

Кроме того, специалисты полностью обновят инженерные сети. Позже в здании установят новые мебель и оборудование.

Завершить работы и открыть обновленный лицей планируют к первому сентября.