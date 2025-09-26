Учебный корпус Красногорского колледжа капитально отремонтируют в 2026 году

Здание Красногорского колледжа на Речной улице капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят фасад и кровлю, заменят коммуникации, окна и двери.

Сейчас в колледже демонтируют внутренние конструкции и кровлю. На объекте трудятся 32 человека и спецтехника, рассказали в региональном Минстрое.

Площадь здания превышает четыре тысячи квадратных метров. В нем заменят оконные блоки и двери, установят короба вентиляции, покрасят стены, заменят напольное покрытие. Там проложат новые инженерные коммуникации, в том числе сети отопления и водоснабжения.

В кабинетах разместят современную мебель и оборудование.

Работы проведут по федеральной программе.