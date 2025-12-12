Учебный корпус колледжа на Речной улице в Красногорске отремонтируют в 2026 году

Капитальный ремонт учебного корпуса колледжа на Речной улице в Красногорске продолжается. Специалисты уже приступили к общестроительным работами.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что в здании площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров демонтируют старые конструкции, возведут внутренние перегородки, заменят окна и двери, уложат новый пол, установят короба вентиляции и новые осветительные приборы, а также покрасят стены.

Кроме того, рабочие проложат современные инженерные коммуникации, обновят кровлю и фасад. Позже в Красногорском колледже появятся современные мебель и техника.

Учреждение откроют 1 сентября 2026 года.

Федеральную программу капитального ремонта объектов образования на территории региона реализуют по поручению президента России.