Учебный корпус колледжа «Энергия» обновят в Балашихе

Масштабные работы пройдут в микрорайоне Ольгино в здании колледжа, построенном в 1955 году. После завершения ремонта оно превратится в современный образовательный центр для студентов медицинских специальностей.

Сейчас рабочие обновляют фасад, инженерные коммуникации, проводят внутреннюю отделку и электромонтаж.

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов отметил, что колледж является важным учебным заведением, куда ежегодно поступают около трех тысяч человек. Он подчеркнул, что учебные площади очень востребованы, поэтому обновление корпусов имеет большое значение. Парламентарий выразил надежду, что новые пространства откроются для студентов в ближайшее время.

Работы ведутся в рамках Народной программы партии «Единая Россия», для которой развитие среднего профессионального образования и подготовка кадров остаются ключевыми приоритетами. Обновленный корпус станет частью крупной системы подготовки специалистов: всего в колледже учатся около восьми тысяч студентов по 120 направлениям, включая лечебное дело, фармацию и медицинскую оптику.

Депутат Совета депутатов Балашихи Николай Говричев рассказал, что спрос на среднее профессиональное образование сейчас очень высок. Школьники после девятого класса активно выбирают колледжи, и «Энергия» привлекает студентов из других регионов. Он добавил, что в ремонт вложено более 200 миллионов рублей, а открытие планируется к началу учебного года.

Так, в 2025 году уже капитально отремонтировали другой корпус колледжа: там обновили фасад, классы и мастерские, заменили коммуникации, оборудовали футбольное поле и закупили современную технику.

Студенты проходят практику на местных и региональных предприятиях, среди которых «Рубин», «Криогенмаш», «Палитра», «Коттон Клаб», «Апиценна» и «ЭфтиКосметикс», а лучшие выпускники получают предложения о трудоустройстве.