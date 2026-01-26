Учебный корпус аграрного техникума в селе Ивановское отремонтируют в 2027 году

Капитальный ремонт учебного корпуса Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» начался в селе Ивановское в городском округе Волоколамск. На объекте стартовал демонтаж конструкций.

Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национальному проекту «Молодежь и дети».

«В рамках технического задания в здании учебного корпуса площадью 6513,8 квадратных метра, планируется провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории», — пояснил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Позже в учебном заведении установят современные мебель и оборудование.

Завершить обновление техникума планируют в следующем году.