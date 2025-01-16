Учебный комплекс для парикмахеров и стилистов открыли в колледже «Московия»

Торжественное открытие учебно-производственного комплекса по специальности «Технологии индустрии красоты» состоялось в колледже «Московия». Студию, где будущие парикмахеры и стилисты смогут оттачивать свое мастерство, оборудовали в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

В Министерстве образования Московской области отметили, что комплекс удалось запустить при поддержке компании «ЭСТЕЛЬ ЦЕНТР» и Торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово.

Фото: Министерство образования МО
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Фото: Министерство образования МО
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Новый комплекс предоставит жителям Домодедова парикмахерские услуги, ногтевой сервис и броудизайн. Студенты направления «Технологии индустрии красоты» смогут получить здесь первое место работы и отточить навыки под руководством наставников.

Учебный корпус оснастили нужным оборудованием, рабочую зону брендировали.

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