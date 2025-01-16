Учебный комплекс для парикмахеров и стилистов открыли в колледже «Московия»

Торжественное открытие учебно-производственного комплекса по специальности «Технологии индустрии красоты» состоялось в колледже «Московия». Студию, где будущие парикмахеры и стилисты смогут оттачивать свое мастерство, оборудовали в рамках федерального проекта «Профессионалитет».