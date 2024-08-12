Учебные военно-полевые сборы юнармейцев и патриотов прошли в Чехове

Ребята из юнармейских и патриотических отрядов Чехова поучаствовали в военно-полевых сборах. Они научились пользоваться туристским оборудованием, приспосабливаться к полевым условиям и укрепили физподготовку.

Недалеко от деревни Леоново на протяжении 10 дней ребята из чеховских молодежных отрядов занимались военно-спортивной подготовкой. Для них активисты военно-патриотического объединения «Лопасненский батальон» организовали тренировки.

Ребята попробовали свои силы в поисковой деятельности, учились устанавливать палатки, а также готовить еду на костре.

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