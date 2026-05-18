Учебные сборы для студенток учреждений СПО пройдут в Подмосковье

С 18 по 23 мая на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Одинцовском городском округе состоятся учебные сборы по начальной военной подготовке для студенток первого курса учреждений среднего профессионального образования. Мероприятие организовано Министерством образования Московской области и объединит более 900 курсанток из 16 колледжей региона.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Подмосковья, торжественная церемония открытия пройдет 19 мая. Программа сборов составлена в соответствии с требованиями начальной военной подготовки и включает теоретические занятия и интенсивную практическую подготовку. Участницы изучат основы огневой, тактической и строевой подготовки, научатся ориентироваться на местности и освоят правила радиационной, химической и биологической защиты.

Особое внимание уделят медицинской подготовке: участницы отработают алгоритмы оказания первой помощи, остановки кровотечений и наложения повязок. Эти сборы станут важным шагом в системе патриотического воспитания и начальной военной подготовки учащейся молодежи.